Европе предложили заменить российский газ азербайджанским, однако есть большое но

Европа в любом случае не сможет отказаться от российского газа, несмотря на то что у неё есть масса альтернатив поставкам синего топлива от "Газпрома". Об этом говорится в редакционной статье британского журнала The Economist.

Авторы публикации отмечают, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки есть большие запасы топлива, а на Алжир и Катар в 2019 году пришлось в сумме 13% европейского рынка. Но просить оттуда дополнительные поставки затратно из-за высокой конкуренции с Азией, на которую приходится до 75% импорта СПГ. Есть и другой вариант — американский СПГ, но и это весьма дорого, а для снижения цены потребуются значительные инвестиции в добывающую отрасль США.

Как пишут авторы публикации, остаётся только голубое топливо из Азербайджана, поставляемое в европейские страны по Южному газовому коридору, пропускная способность которого достигает десяти миллиардов кубометров. Такие поставки закрывают лишь малую часть потребностей стран ЕС. Можно также воспользоваться строящимся газопроводом из Израиля длиной 1900 километров. Мощность этой ветки составит двадцать миллиардов кубометров газа. Но и этого Европе будет недостаточно.