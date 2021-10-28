NASA предупредило об угрозе для спутников из-за взрывов на Солнце

Последняя серия мощных взрывов на Солнце длилась около пяти часов и могла уничтожить все спутники, тем самым оставив жителей Земли без электричества. Об этом заявили в NASA.

Корональные выбросы (так называются вспышки на Солнце) были зафиксированы космической солнечной обсерваторией NASA, которая наблюдает за процессами на Солнце с 2010 года. По её данным, активная зона взрывов была размером с Землю.

Из-за того что область вспышек находилась за видимым краем Солнца, частицы солнечных выбросов прошли вдалеке от Земли, поэтому человечеству удалось избежать серьёзного урона. Учёные уверены, что такие выбросы способны повредить все трансформаторные подстанции на планете.