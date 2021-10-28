Под Челябинском 12-летняя школьница убила отчима, почти по рукоять вонзив в его сердце нож

В посёлке Роза под Челябинском убили 40-летнего мужчину. Вину признала его 12-летняя падчерица. По предварительным данным, девочка ударила отчима в грудь кухонным ножом. Приехавшие на место сотрудники скорой помощи смогли только констатировать смерть мужчины.

"Дима (погибший. — Прим. Лайфа) хороший был человек, жил с ней (матерью школьницы. — Прим. Лайфа) давно. Понятно, что у них бывали ссоры, видимо, что-то не так пошло. Он ревновал жену в последнее время, но вообще был работящим, пил немного", — рассказали информагентству Znak знакомые семьи.

По данным издания, вечером между мужчиной и его женой произошла ссора. Через некоторое время женщина вызвала скорую, следом приехали и полицейские. Она сообщила правоохранителям, что в ходе конфликта дочь схватила нож и вонзила его в грудь отчима почти по рукоять. Шестиклассница подтвердила рассказ матери. Следствие отрабатывает несколько версий. По мнению соседей, мужчину убила его жена, а дочкой прикрылась, чтобы никого не посадили.

"Она не могла его убить. Он здоровый мужик, весь татуированный, сидел. Она обычная девочка, маленькая, там силу надо для такого удара. Скорее всего, убила мужика мать, а на девочку всё повесили, чтобы в итоге никто не сел", — считают знакомые пары.