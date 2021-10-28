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Сыну экс-премьера Дагестана отменили оправдательный приговор за убийство студентки МГИМО

21-летняя Томирис погибла ещё в апреле 2018 года, но обстоятельства её смерти не ясны до сих пор.

28 октября, 17:20
<p>Муртузали Меджидов. Фото © LIFE</p>

Муртузали Меджидов. Фото © LIFE

Суд отменил оправдательный приговор сыну экс-главы Правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидову по делу о гибели студентки МГИМО. Материалы были направлены на новое рассмотрение, сообщил адвокат подсудимого Шамиль Яндарбаев.

"Сегодня восьмой состав Мосгорсуда удовлетворил апелляционные жалобы потерпевших и апелляционное представление прокуратуры об отмене приговора в отношении моего подзащитного", — сказал он ТАСС.

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"Буду бороться дальше": Мать погибшей студентки МГИМО оспорит приговор сыну экс-премьера Дагестана

Ранее Лайф сообщал, что обвинённого в убийстве студентки МГИМО сына экс-премьера Дагестана Меджидова оправдали. Изначально следствие сочло случившееся суицидом, а сын экс-главы Правительства Дагестана, в которого якобы была влюблена девушка, проходил по делу в качестве свидетеля.

Напомним, трагедия с 21-летней студенткой МГИМО Томирис Байсафой произошла в апреле 2018 года. Девушку с травмами доставили в больницу, где долгое время она находилась в тяжёлом состоянии и через три недели скончалась. Изначально следствие сочло случившееся самоубийством, а Муртузали Меджидов, в которого якобы была влюблена Томирис, проходил по делу в качестве свидетеля. Позднее молодого человека задержали, а затем арестовали на два месяца.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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