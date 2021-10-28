Сыну экс-премьера Дагестана отменили оправдательный приговор за убийство студентки МГИМО

"Сегодня восьмой состав Мосгорсуда удовлетворил апелляционные жалобы потерпевших и апелляционное представление прокуратуры об отмене приговора в отношении моего подзащитного" , — сказал он ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что обвинённого в убийстве студентки МГИМО сына экс-премьера Дагестана Меджидова оправдали . Изначально следствие сочло случившееся суицидом, а сын экс-главы Правительства Дагестана, в которого якобы была влюблена девушка, проходил по делу в качестве свидетеля.

Напомним, трагедия с 21-летней студенткой МГИМО Томирис Байсафой произошла в апреле 2018 года. Девушку с травмами доставили в больницу, где долгое время она находилась в тяжёлом состоянии и через три недели скончалась. Изначально следствие сочло случившееся самоубийством, а Муртузали Меджидов, в которого якобы была влюблена Томирис, проходил по делу в качестве свидетеля. Позднее молодого человека задержали, а затем арестовали на два месяца.