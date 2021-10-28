Больницы в Молдавии решили обеспечить альтернативными источниками электроэнергии

В Молдавии прошло заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого обсуждался энергетический кризис. На нём было рекомендовано комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить местные больницы альтернативными источниками электроэнергии, сообщила президент страны Майя Санду.

"На заседании Высшего совета безопасности мы приняли решение рекомендовать комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии. Внедрить меры по оптимизации использования электроэнергии в госучреждениях", — сказала она на брифинге.