Больницы в Молдавии решили обеспечить альтернативными источниками электроэнергии
Совбез страны отметил необходимость закупить дополнительные объёмы мазута.
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В Молдавии прошло заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого обсуждался энергетический кризис. На нём было рекомендовано комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить местные больницы альтернативными источниками электроэнергии, сообщила президент страны Майя Санду.
"На заседании Высшего совета безопасности мы приняли решение рекомендовать комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии. Внедрить меры по оптимизации использования электроэнергии в госучреждениях", — сказала она на брифинге.
Также рекомендовано, чтобы были найдены меры по обеспечению ТЭЦ необходимым запасом топлива для выработки теплоэнергии. Совбез решил, что для этого нужно закупить дополнительные объёмы мазута в качестве альтернативного источника топлива.
Напомним, 30 сентября 2021 года "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям республики. Однако переговоры о поставках после 1 ноября пока не дали плодов. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
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