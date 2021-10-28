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Стала известна личность владельца разорвавшейся пополам Tesla в Новой Москве

Был ли за рулём именно он, пока не известно, поскольку водитель не называет своё имя.

28 октября, 16:51
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Разорванная пополам в результате ДТП в Новой Москве машина Tesla Model S Plaid принадлежала 21-летнему Ивану С. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Пока не известно, был ли за рулём сгоревшего авто именно он, поскольку молодой человек, который управлял "теслой", отказывается называть своё имя. Уточняется, что парень отделался лёгкими ушибами.

Пять человек пострадали в ДТП на севере Москвы

Пять человек пострадали в ДТП на севере Москвы

Напомним, жёсткое ДТП произошло сегодня вечером неподалёку от станции метро "Прокшино". Электрокар Tesla Model S Plaid влетел в мачту городского освещения, отчего машину разорвало пополам. При этом серьёзно в результате аварии никто не пострадал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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