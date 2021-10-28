Стала известна личность владельца разорвавшейся пополам Tesla в Новой Москве

Разорванная пополам в результате ДТП в Новой Москве машина Tesla Model S Plaid принадлежала 21-летнему Ивану С. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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Пока не известно, был ли за рулём сгоревшего авто именно он, поскольку молодой человек, который управлял "теслой", отказывается называть своё имя. Уточняется, что парень отделался лёгкими ушибами.