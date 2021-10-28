Стала известна личность владельца разорвавшейся пополам Tesla в Новой Москве
Был ли за рулём именно он, пока не известно, поскольку водитель не называет своё имя.
Фото © LIFE
Разорванная пополам в результате ДТП в Новой Москве машина Tesla Model S Plaid принадлежала 21-летнему Ивану С. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Фото © LIFE
Пока не известно, был ли за рулём сгоревшего авто именно он, поскольку молодой человек, который управлял "теслой", отказывается называть своё имя. Уточняется, что парень отделался лёгкими ушибами.
Напомним, жёсткое ДТП произошло сегодня вечером неподалёку от станции метро "Прокшино". Электрокар Tesla Model S Plaid влетел в мачту городского освещения, отчего машину разорвало пополам. При этом серьёзно в результате аварии никто не пострадал.
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