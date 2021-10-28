День Лонгина Сотника: что категорически нельзя делать православным 29 октября

Мученика Лонгина Сотника иже при Кресте Господне вспоминают православные 29 октября. Верующие сохранили множество примет и поверий о том, что не следует делать в этот день.

Согласно библейским сюжетам, Лонгин стал свидетелем чудес при Кресте Господнем. После всего увиденного он поверил, что Иисус Христос — сын Божий. А кровь Спасителя исцелила больные глаза Лонгина. В этот день оберегами от злых духов могут стать металлические предметы. Если положить их перед входом в дом, можно не бояться недоброго влияния.

На Лонгинов день принято выходить на улицу, дабы насладиться последним теплом. Также в этот день наши предки выносили на улицу зимнюю одежду, чтобы проветрить её под солнечными лучами. Такой ритуал должен был защитить от болезней зимой.

29 октября люди начинали готовиться к зиме, в связи с чем считалось, что если домашняя птица всё время стояла на одной лапе, то в скором времени должно прийти похолодание. В этот день наши предки смотрели на небо. Если на улице был сильный и порывистый ветер, то скоро будет дождь, а если с самого утра наблюдаются обильные облака, то в таком случае остаток дня будет сухим. Наши предки были уверены в том, что если на небе в этот день было мало облаков, то погода зимой будет морозной, а если ночью наблюдается бледная луна, то скоро стоит ожидать снег.

Есть и то, что категорически нельзя делать в этот день. Например, пребывать в плохом настроении. Если ругаться, то можно навлечь на себя массу бед и неудач. Также 29 октября лучше не напрягать своё зрение, не делать мелкий ремонт и не заниматься рукоделием. В этот день не стоит выходить на улицу неумытым или в грязной одежде. И самое сложное — следует быть благодарным жизни и относиться к окружающим с заботой и любовью.