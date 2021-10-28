Санду заявила о планах активизировать двусторонние отношения с Россией
Она также отметила необходимость конкретных шагов для нормализации диалога между странами.
Фото © Facebook / Maia Sandu
Президент Молдавии Майя Санду выступила за более активное развитие отношений с Россией. Своим мнением она поделилась, отвечая на вопросы журналистов о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Необходимы конкретные шаги для прогресса в двусторонних отношениях. Мы предпримем все усилия, чтобы активизировать решение проблем в двусторонней повестке", — сказала Санду.
Она пояснила, что неоднократно обсуждала с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком возможность проведения такого саммита. Санду отметила, что до начала переговоров о встрече на высшем уровне необходимо зарегистрировать прогресс в вопросах двусторонней повестки. Этот подход, по словам молдавского лидера, разделяют обе стороны.
Ранее, 30 сентября 2021 года, "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям республики. Однако переговоры о поставках после 1 ноября пока не дали плодов. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
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