Санду заявила о планах активизировать двусторонние отношения с Россией

Президент Молдавии Майя Санду выступила за более активное развитие отношений с Россией. Своим мнением она поделилась, отвечая на вопросы журналистов о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Необходимы конкретные шаги для прогресса в двусторонних отношениях. Мы предпримем все усилия, чтобы активизировать решение проблем в двусторонней повестке", — сказала Санду.