Верка Сердючка объяснила появление Дани Милохина в платье на Премии Муз-ТВ

"Это не переодевание в женщину, я играю персонаж. Это приём, такой же, как если б я переодевался во врача, пожарного или милиционера, вот и всё. Не в переодевании дело, тут что-то другое. Мы это делаем осознанно, мы играем персонажей. Тиктокеры — это абсолютный подростковый эпатаж, вызвать реакцию, вызвать мнение", — сказал певец в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".