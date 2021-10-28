Верка Сердючка объяснила появление Дани Милохина в платье на Премии Муз-ТВ
По её мнению, такие перевоплощения мужчин в женщин воспринимаются как шутка и в них нет ничего предосудительного.
Фото © Facebook / Verka Serduchka.ART
Видеоблогеры Даня Милохин и Игорь Синяк, которые в июле пришли в платьях на церемонию вручения Премии Муз-ТВ, пытались похайпить, считает певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка.
"Это не переодевание в женщину, я играю персонаж. Это приём, такой же, как если б я переодевался во врача, пожарного или милиционера, вот и всё. Не в переодевании дело, тут что-то другое. Мы это делаем осознанно, мы играем персонажей. Тиктокеры — это абсолютный подростковый эпатаж, вызвать реакцию, вызвать мнение", — сказал певец в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Данилко подчеркнул, что никакого отношения к гей-культуре такой эпатаж не имеет. Что же касается обвинений в адрес Муз-ТВ в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей, по его мнению, такие переодевания мужчин в женщин воспринимаются как шутка и в них нет ничего предосудительного.
Напомним, прошедшая в июне этого года Премия Муз-ТВ вызвала широкий общественный резонанс. Тиктокер Даня Милохин появился в образе полумужчины-полуженщины, а российский певец Филипп Киркоров с рэпером Давой приехали в окружении десятка полуголых мужчин и изображали влюблённых. После церемонии в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что будет проведена проверка музыкальной премии на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Сегодня стало известно о том, что компании грозит внушительный штраф или же приостановка вещания на три месяца.
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