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Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить на 90 суток из-за гей-пропаганды

Кроме того, телеканалу грозит штраф в размере одного миллиона рублей.

28 октября, 11:24
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-6246566_457326578" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МУЗ-ТВ</a></p>

Фото © VK / МУЗ-ТВ

В Басманный суд Москвы поступил протокол, в котором телеканал "Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей. Какое именно событие послужило поводом для обращения, в суде не уточнили.

"В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания",сообщили РИА "Новости" в Басманном суде.

Протокол был составлен ведомством, относящимся к компетенции Роскомнадзора. За административное нарушение по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" компании может грозить штраф в размере миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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