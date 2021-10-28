Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить на 90 суток из-за гей-пропаганды
Кроме того, телеканалу грозит штраф в размере одного миллиона рублей.
Фото © VK / МУЗ-ТВ
В Басманный суд Москвы поступил протокол, в котором телеканал "Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей. Какое именно событие послужило поводом для обращения, в суде не уточнили.
"В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания", — сообщили РИА "Новости" в Басманном суде.
Протокол был составлен ведомством, относящимся к компетенции Роскомнадзора. За административное нарушение по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" компании может грозить штраф в размере миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Ранее в суд Москвы поступило дело о пропаганде наркотиков в песнях Элджея. Полиция проверяла творчество музыканта на предмет содержания в нём информации о запрещённых веществах.
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