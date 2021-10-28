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Netflix показала первые кадры из сериала про дочь дальнобойщика из России, которая обманула элиту США

В основу сюжета легла реальная история аферистки из Домодедова, которая выдавала себя за богатую наследницу и стала фигуранткой дела о мошенничестве.

28 октября, 11:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/netflix/status/1452666331980083207?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452666331980083207%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://skeptik.com.ua/netflix-pokazal-pervye-kadry-seriala-izobretaya-annu-s-dzhuliej-garner/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Netflix</a></p>

Фото © Twitter / Netflix

Компания Netflix представила первые официальные кадры десятисерийной драмы "Изобретая Анну", главную роль в которой сыграла звезда сериала "Озарк" Джулия Гарнер. Сценаристом шоу стала Шонда Раймс, выступившая ранее продюсером популярного сериала "Бриджертоны". Режиссёром пилотных эпизодов значится Дэвид Френкель.

Фото © Twitter / Netflix

Фото © Twitter / Netflix

В сериале речь будет идти о журналистке, которая расследует дело обвинённой в мошенничестве женщины по имени Анна — она звезда "Инстаграма", ставшая частью элиты под видом богатой наследницы.

Фото © Twitter / Netflix

Фото © Twitter / Netflix

Обманувшая элиту Нью-Йорка дочь дальнобойщика из России стала миллионершей в тюрьме

Обманувшая элиту Нью-Йорка дочь дальнобойщика из России стала миллионершей в тюрьме

В основу проекта легла реальная история гениальной аферистки Анны Сорокиной, которая родилась в Домодедове, в старших классах школы переехала с семьёй в Германию, оттуда подалась в Лондон и Штаты. Несколько лет выдавала себя за богатую наследницу, путешествовала с богачами и занимала у них крупные суммы. Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на экранизацию её истории и заплатил за это 320 тысяч долларов (примерно 23,6 миллиона рублей).

Помимо Джулии Гарнер в сериале сыграют Дженнифер Эспозито, Анна Хлумски, Анна Дивер Смит, Джефф Перри, Андерс Холм и Лаверна Кокс. Дэвид Френкель станет режиссёром и исполнительным продюсером двух эпизодов, включая пилотный. Даты релиза сериала "Изобретая Анну" пока нет.

Напомним, Анна Сорокина, являясь дочерью дальнобойщика, в течение десяти месяцев выдавала себя за наследницу нефтяного магната и стала своей в элите Нью-Йорка. Обман раскрылся в июле 2017 года, и она была арестована. 6 октября прошлого года Анна предстала перед комиссией и получила условно-досрочное освобождение за примерное поведение. Согласно этому решению её и отпустили.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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