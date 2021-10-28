Netflix показала первые кадры из сериала про дочь дальнобойщика из России, которая обманула элиту США

Компания Netflix представила первые официальные кадры десятисерийной драмы "Изобретая Анну", главную роль в которой сыграла звезда сериала "Озарк" Джулия Гарнер. Сценаристом шоу стала Шонда Раймс, выступившая ранее продюсером популярного сериала "Бриджертоны". Режиссёром пилотных эпизодов значится Дэвид Френкель.

Фото © Twitter / Netflix

В сериале речь будет идти о журналистке, которая расследует дело обвинённой в мошенничестве женщины по имени Анна — она звезда "Инстаграма", ставшая частью элиты под видом богатой наследницы.

Фото © Twitter / Netflix

В основу проекта легла реальная история гениальной аферистки Анны Сорокиной, которая родилась в Домодедове, в старших классах школы переехала с семьёй в Германию, оттуда подалась в Лондон и Штаты. Несколько лет выдавала себя за богатую наследницу, путешествовала с богачами и занимала у них крупные суммы. Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на экранизацию её истории и заплатил за это 320 тысяч долларов (примерно 23,6 миллиона рублей).

This story is completely true...except for all of the parts that aren't. Julia Garner is Anna Delvey in Inventing Anna, from Shondaland. pic.twitter.com/q6zsfqiDaw — Netflix (@netflix) October 25, 2021

Помимо Джулии Гарнер в сериале сыграют Дженнифер Эспозито, Анна Хлумски, Анна Дивер Смит, Джефф Перри, Андерс Холм и Лаверна Кокс. Дэвид Френкель станет режиссёром и исполнительным продюсером двух эпизодов, включая пилотный. Даты релиза сериала "Изобретая Анну" пока нет.