Сечин предрёк конец почти столетней эпохи относительно низких цен на энергию
По его мнению, подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания экономики в "инфляционную спираль".
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу. Такой прогноз сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" в рамках ХIV Евразийского экономического форума.
"Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и ещё больший рост цен. Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу", — отметил он.
Подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания мировой экономики в такую энергетическую "инфляционную спираль", добавил глава "Роснефти".
Напомним, значительнее всего в последнее время выросли цены на газ в Европе. Их рост начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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