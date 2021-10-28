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Сечин предрёк конец почти столетней эпохи относительно низких цен на энергию

По его мнению, подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания экономики в "инфляционную спираль".

28 октября, 11:06
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу. Такой прогноз сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" в рамках ХIV Евразийского экономического форума.

"Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и ещё больший рост цен. Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу", — отметил он.

Подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания мировой экономики в такую энергетическую "инфляционную спираль", добавил глава "Роснефти".

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Напомним, значительнее всего в последнее время выросли цены на газ в Европе. Их рост начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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