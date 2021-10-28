Сечин предрёк конец почти столетней эпохи относительно низких цен на энергию

Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу. Такой прогноз сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" в рамках ХIV Евразийского экономического форума.

"Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и ещё больший рост цен. Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу", — отметил он.