Телесудья из мема "Полностью оправдан" Валерий Степанов умер от коронавируса
Во время последнего разговора с коллегой по шоу знаменитый юрист заявил, что "побеждает ковид".
В Москве в возрасте 66 лет из-за коронавируса скончался адвокат Валерий Степанов, который на протяжении нескольких лет играл судью в программе "Суд присяжных" на телеканале НТВ. Об этом сообщил его коллега по шоу Рубен Маркарьян.
"Последние слова были вчера. Побеждаю ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром", — написал он в "Инстаграме".
Степанов снимался в телепрограмме с 2016 года. Он стал известным среди интернет-пользователей благодаря мему "полностью оправдан".
Ранее от ковида умерла журналистка Майя Пешкова. Смерть наступила в ночь на субботу, 23 октября. В последнее время 75-летняя женщина находилась в больнице.
Комментариев: 0