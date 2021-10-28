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Телесудья из мема "Полностью оправдан" Валерий Степанов умер от коронавируса

Во время последнего разговора с коллегой по шоу знаменитый юрист заявил, что "побеждает ковид".

28 октября, 11:03
<p>© <a href="https://www.youtube.com/watch?v=63hsUUNDlk8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / НТВ</a></p>

© YouTube / НТВ

В Москве в возрасте 66 лет из-за коронавируса скончался адвокат Валерий Степанов, который на протяжении нескольких лет играл судью в программе "Суд присяжных" на телеканале НТВ. Об этом сообщил его коллега по шоу Рубен Маркарьян.

"Последние слова были вчера. Побеждаю ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром", написал он в "Инстаграме".

Степанов снимался в телепрограмме с 2016 года. Он стал известным среди интернет-пользователей благодаря мему "полностью оправдан".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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