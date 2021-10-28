Телесудья из мема "Полностью оправдан" Валерий Степанов умер от коронавируса

В Москве в возрасте 66 лет из-за коронавируса скончался адвокат Валерий Степанов, который на протяжении нескольких лет играл судью в программе "Суд присяжных" на телеканале НТВ. Об этом сообщил его коллега по шоу Рубен Маркарьян.

"Последние слова были вчера. Побеждаю ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром", — написал он в "Инстаграме".

Степанов снимался в телепрограмме с 2016 года. Он стал известным среди интернет-пользователей благодаря мему "полностью оправдан".