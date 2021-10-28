Психолог предупредил, что за "пополамщиками" скрываются жадные мужчины

Тенденция делить все счета пополам в России под предлогом равноправных отношений в последнее десятилетие серьёзно набрала обороты. О том, кем на самом деле является такой мужчина-пополамщик, рассказал психолог Андрей Зберовский.

По мнению эксперта, это не совсем здоровый формат отношений. Мужчина должен доминировать с точки зрения трат и финансово вкладываться в свою девушку, это доказывает его состоятельность и успешность. Ведь серьёзные отношения ведут к рождению детей, в таком случае женщина несколько лет не имеет возможности зарабатывать и обеспечивать себя.

"Мужчина, с моей точки зрения, должен обеспечивать девушку и демонстрировать это в отношениях. Другое дело, что принцип "пополам", который обычно не свойственен российскому мужчине, стал своеобразной защитной реакцией на рост повышенных женских запросов и потребительского отношения к партнёру. Когда девушка не определилась, будет она общаться с парнем или нет, но с ходу начинает выдвигать какие-то требования относительно подарков — это настоящее потребительство", — поделился экспертным мнением Зберовский в беседе с РИА ФАН.

Психолог считает, что некоторые мужчины используют модель "счёт пополам" в качестве теста, который позволяет оценить женские запросы. Однако, если же девушка этот тест проходит, мужчине нужно перейти к модели нормального финансирования.

По мнению Андрея Зберовского, если позиция "пополам" является для мужчины принципиальной, то, как правило, отношения не складываются. Для россиянок такая модель — обидная. Дело в том, что из-за разного дохода, который обычно существует в паре, при делёжке трат пополам тот, кто зарабатывает меньше, просто не вывозит уровень партнёра и, например, совместный отдых становится уже невозможным. Гармония заключается в том, что мужчина финансово вкладывается, но женщина при этом не наглеет и адекватно оценивает его материальное положение. По мнению психолога, стремление делить расходы пополам на постоянной основе — это обыкновенная мужская жадность, поэтому с такими мужчинами отношения лучше не начинать.