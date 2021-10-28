В Татарстане запрещают торговлю по ночам до улучшения эпидситуации

С 30 октября в Татарстане будет действовать запрет на торговлю и работу общепита в ночное время. Он продлится до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Запрет коснётся работы кафе, баров, ресторанов, объектов розничной торговли. Все эти организации должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. Исключение сделают для кафе на автовокзалах, вокзалах, в аэропортах, для аптек, аптечных пунктов и заправок.