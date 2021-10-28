В Татарстане запрещают торговлю по ночам до улучшения эпидситуации
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране.
Фото © ТАСС / Алексей Смышляев
С 30 октября в Татарстане будет действовать запрет на торговлю и работу общепита в ночное время. Он продлится до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
Запрет коснётся работы кафе, баров, ресторанов, объектов розничной торговли. Все эти организации должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. Исключение сделают для кафе на автовокзалах, вокзалах, в аэропортах, для аптек, аптечных пунктов и заправок.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
В Москве с 28 октября до 7 ноября будет закрыто большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений. Подробнее о нерабочих днях рассказал оперштаб.
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