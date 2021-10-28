Диетолог назвала продукты, позволяющие избавиться от бессонницы

Нерабочие дни, которые были объявлены президентом России из-за ситуации с коронавирусом, — это не только внезапный мини-отпуск, но и возможность наконец как следует выспаться. Но, чтобы планам в кровати не помешала бессонница, в рацион стоит включить некоторые продукты, которые способствуют улучшению сна, рассказала в беседе с kp.ru диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь, речь идёт о черешне и вишне. Эти ягоды содержат гормон сна мелатонин, который человеческий организм вырабатывает по ночам. По словам Соломатиной, мелатонин сохраняется в том числе и при заморозке, поэтому ягоды будут полезны для сна даже не в сезон.

Образованию гормона сна в организме способствует вещество триптофан. Как рассказала диетолог, оно содержится в молоке, которое можно пить перед сном. Если же по каким-то причинам человек не хочет пить молоко, то его можно заменить на ряженку или кефир, в которых также содержится триптофан. Лучшим же решением будет смешать напиток с вишней в блендере и выпить на ночь полезный и вкусный коктейль.

Есть триптофан в индейке и буром рисе, однако такую еду не стоит есть прямо перед сном. Соломатина рекомендует оставить её на обед. А вот на ночь можно пощёлкать семечки или орехи, но в небольшом количестве, так как эти продукты являются высококалорийными.

Успокаивающим эффектном обладают цикорий, мята, ромашка и финики, но последние также калорийны. Зато в сочетании с мятным или ромашковым чаем, которые содержат в себе ментон и эфирные масла, помогут расслабиться и заснуть при бессоннице.