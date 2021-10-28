Кабмин анонсировал выдачу новых льготных кредитов бизнесу с 1 ноября

Правительство планирует выделить до 20 миллиардов рублей на выдачу с 1 ноября новых льготных кредитов бизнесу из отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выдача новых кредитов по программе ФОТ 3.0 начнётся уже с 1 ноября и завершится в конце года, на реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 миллиардов рублей", — сказал он.

Кроме того, кабмин планирует утвердить объём средств на выплату грантов малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и социальным НКО. На эти цели планируется направить порядка 38,5 миллиарда рублей. По оценке правительства, средства позволят поддержать около трёх миллионов работников.