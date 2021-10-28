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Врачи рассказали, в какое время препараты от ковида эффективнее

Ориентироваться нужно на то, когда человек просыпается и ложится спать.

28 октября, 10:12
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Специалисты Тюменского государственного медицинского университета заинтересовались, как приём лекарств с учётом циркадных ритмов может сказаться на лечении ковида. Оказалось, что если пить препараты в соответствии с биологическими часами человека, то их эффективность возрастает.

По словам врачей, работа иммунных клеток сильно зависит от времени суток. Белки, которые организм вырабатывает в определённые часы, активируют противовоспалительные вещества — цитокины или подавляют их. Иными словами, медиаторы наиболее распространённых осложнений при ковиде (проблемы с сосудами и цитокиновый шторм) в значительной степени регулируются циркадными ритмами, однако у каждого они свои. Например, от этого зависит, жаворонок вы или сова по образу жизни.

"Понимание того, как соотносятся эти ритмы и работа иммунитета у конкретного человека, позволило бы проводить профилактические процедуры и давать лекарства с более высокой эффективностью. Кроме того, так врачи узнали бы время, когда появление осложнений наиболее вероятно", — объяснили врачи в беседе с "Известиями".

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Ранее сообщалось, что Минздрав представил новую версию методички по лечению коронавируса. В ней обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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