Врачи рассказали, в какое время препараты от ковида эффективнее

Специалисты Тюменского государственного медицинского университета заинтересовались, как приём лекарств с учётом циркадных ритмов может сказаться на лечении ковида. Оказалось, что если пить препараты в соответствии с биологическими часами человека, то их эффективность возрастает.

По словам врачей, работа иммунных клеток сильно зависит от времени суток. Белки, которые организм вырабатывает в определённые часы, активируют противовоспалительные вещества — цитокины или подавляют их. Иными словами, медиаторы наиболее распространённых осложнений при ковиде (проблемы с сосудами и цитокиновый шторм) в значительной степени регулируются циркадными ритмами, однако у каждого они свои. Например, от этого зависит, жаворонок вы или сова по образу жизни.

"Понимание того, как соотносятся эти ритмы и работа иммунитета у конкретного человека, позволило бы проводить профилактические процедуры и давать лекарства с более высокой эффективностью. Кроме того, так врачи узнали бы время, когда появление осложнений наиболее вероятно", — объяснили врачи в беседе с "Известиями".