Врачи рассказали, в какое время препараты от ковида эффективнее
Ориентироваться нужно на то, когда человек просыпается и ложится спать.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Специалисты Тюменского государственного медицинского университета заинтересовались, как приём лекарств с учётом циркадных ритмов может сказаться на лечении ковида. Оказалось, что если пить препараты в соответствии с биологическими часами человека, то их эффективность возрастает.
По словам врачей, работа иммунных клеток сильно зависит от времени суток. Белки, которые организм вырабатывает в определённые часы, активируют противовоспалительные вещества — цитокины или подавляют их. Иными словами, медиаторы наиболее распространённых осложнений при ковиде (проблемы с сосудами и цитокиновый шторм) в значительной степени регулируются циркадными ритмами, однако у каждого они свои. Например, от этого зависит, жаворонок вы или сова по образу жизни.
"Понимание того, как соотносятся эти ритмы и работа иммунитета у конкретного человека, позволило бы проводить профилактические процедуры и давать лекарства с более высокой эффективностью. Кроме того, так врачи узнали бы время, когда появление осложнений наиболее вероятно", — объяснили врачи в беседе с "Известиями".
Ранее сообщалось, что Минздрав представил новую версию методички по лечению коронавируса. В ней обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения.
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