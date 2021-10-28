Песков заявил, что введение QR-кодов на транспорте остаётся на усмотрение региональных властей

Введение системы QR-кодов для проезда в общественном транспорте остаётся на усмотрение глав регионов, которые в связи с пандемией коронавируса были наделены особыми полномочиями. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России регионы постепенно возвращают коронавирусные ограничения. В частности, возвращается система QR-кодов, без которых нельзя попасть в большинство общественных мест. При этом, например, в Севастополе систему ужесточили ещё больше, запретив без QR-кода выезд из города. Кроме того, все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан. Как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования транспорта, ЖКХ, а также госслужащие.