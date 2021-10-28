Учёные выяснили, как недосып влияет на походку

Человека, который регулярно недосыпает, можно узнать по походке. Чтобы доказать это, исследователи из Бразилии и США провели эксперимент с участием 30 студентов, говорится в статье на сайте Nature.

Большая часть испытуемых спала около шести часов в сутки при норме в восемь часов. Некоторые компенсировали недостаток сна в выходные. Затем части добровольцев было необходимо провести ночь в лаборатории вообще без сна и стимуляторов, а на следующий день им предложили пройти специальный тест: участникам необходимо было идти по беговой дорожке в такт метронома. Скорость метронома время от времени меняли, не сообщая об этом самим испытуемым.

По результатам эксперимента оказалось, что подопытные, которые не спали всю ночь, постоянно сбивались с шага и хуже реагировали на акустические подсказки. А вот группа, которая в выходные компенсировала дефицит сна, шла на порядок лучше.

"Результаты выявили, что ограничение сна, с одной стороны, влияет на подсознательную ритмическую компенсацию в походке, а компенсация сна, с другой стороны, приводит к лучшей двигательной активности", — заключили авторы исследования.