В популярном фастфуде нашли опасные химические вещества
Интересно, что самая высокая концентрация была выявлена в мясных продуктах, наименьшая — в пицце с сыром и картофеле фри.
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Кажется, фастфуд только что стал ещё вреднее. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона выявили фталаты, измерив уровень химических пластификаторов в блюдах ресторанов, принадлежащих популярным сетям фастфуда — McDonald’s и Burger King, Pizza Hut и Domino’s, а также Tex-Mex Taco Bell и Chipotle. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.
Фталат — тип пластификатора, который придаёт материалу гибкость. Это признанные разрушители эндокринной системы, которые наносят вред мужской репродуктивной функции, провоцируют преждевременное половое созревание у женщин, негативно влияют на развитие плода у беременных, а также на обучение и поведение детей. Кроме того, эти химические вещества могут повысить риск развития астмы и ожирения в раннем возрасте. Эксперты утверждают, что почти каждый американец имеет определённую концентрацию соответствующих химических веществ в организме.
Исследователи проверили еду в десятках точек популярных сетей фастфуда, расположенных в городе Сан-Антонио на юге штата Техас. Гамбургеры, куриные наггетсы, картофель фри, пиццу и буррито в оригинальной упаковке и без дополнительных начинок доставили в лабораторию. Они провели анализ на наличие 11 различных химикатов, кроме фталатов, на более новые химикаты, которые используются для их замены. В результате следы фталата под названием DnBP выявили в 81% образцов пищевых продуктов, а другой фталат – DEHP – в 70% образцов.
"Мы обнаружили, что фталаты и другие пластификаторы широко распространены в готовых продуктах, доступных в сетях быстрого питания в США. Это открытие означает, что многие потребители получают часть потенциально вредных химикатов вместе с едой", — поделилась Лариа Эдвардс, ведущий автор исследования.
Интересно, что самые высокие концентрации фталатов были в мясных продуктах, наименьшие — в пицце с сыром и картофеле фри. Специалисты считают вполне вероятным, что главной причиной загрязнения может являться пластиковая упаковка, используемая для хранения продуктов. Перчатки, применяемые для приготовления пищи, также могут быть причиной.
Лайф ранее писал, что диетолог предупредила переболевших ковидом об опасности фастфуда.
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