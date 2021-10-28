В популярном фастфуде нашли опасные химические вещества

Кажется, фастфуд только что стал ещё вреднее. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона выявили фталаты, измерив уровень химических пластификаторов в блюдах ресторанов, принадлежащих популярным сетям фастфуда — McDonald’s и Burger King, Pizza Hut и Domino’s, а также Tex-Mex Taco Bell и Chipotle. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Фталат — тип пластификатора, который придаёт материалу гибкость. Это признанные разрушители эндокринной системы, которые наносят вред мужской репродуктивной функции, провоцируют преждевременное половое созревание у женщин, негативно влияют на развитие плода у беременных, а также на обучение и поведение детей. Кроме того, эти химические вещества могут повысить риск развития астмы и ожирения в раннем возрасте. Эксперты утверждают, что почти каждый американец имеет определённую концентрацию соответствующих химических веществ в организме.

Исследователи проверили еду в десятках точек популярных сетей фастфуда, расположенных в городе Сан-Антонио на юге штата Техас. Гамбургеры, куриные наггетсы, картофель фри, пиццу и буррито в оригинальной упаковке и без дополнительных начинок доставили в лабораторию. Они провели анализ на наличие 11 различных химикатов, кроме фталатов, на более новые химикаты, которые используются для их замены. В результате следы фталата под названием DnBP выявили в 81% образцов пищевых продуктов, а другой фталат – DEHP – в 70% образцов.

"Мы обнаружили, что фталаты и другие пластификаторы широко распространены в готовых продуктах, доступных в сетях быстрого питания в США. Это открытие означает, что многие потребители получают часть потенциально вредных химикатов вместе с едой", — поделилась Лариа Эдвардс, ведущий автор исследования.

Интересно, что самые высокие концентрации фталатов были в мясных продуктах, наименьшие — в пицце с сыром и картофеле фри. Специалисты считают вполне вероятным, что главной причиной загрязнения может являться пластиковая упаковка, используемая для хранения продуктов. Перчатки, применяемые для приготовления пищи, также могут быть причиной.