Учёные научились ослаблять симптомы рассеянного склероза холодом
Это опасное аутоиммунное заболевание, которое влияет на неврологию и может привести к параличу.
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Учёные из Швейцарии провели исследование и выяснили, что в холодных условиях влияющая на развитие рассеянного склероза вредная активность иммунной системы ослабляется. Соответствующая статья опубликована в журнале Cell Metabolism.
Как пишут авторы исследования, при аутоиммунных заболеваниях антигены "своих" клеток путаются с чужеродными. Они предположили, что необходимость поддерживать температуру тела при холоде забирает ресурсы у иммунной системы, тем самым ослабляя симптомы рассеянного склероза. Эксперименты провели на мышах с аутоиммунным энцефаломиелитом (аналог рассеянного склероза у грызунов). Как только температура, где они содержались, упала до десяти градусов Цельсия, учёные обнаружили отчётливое уменьшение клинической тяжести болезни, тем самым подтвердив свою гипотезу.
А ещё учёные выяснили, что "болезнь поцелуев" у подростков повышает риск склероза. Оказалось, что за всем стоит мононуклеоз — вирусное заболевание, поражающее в первую очередь лимфатические узлы, а также печень и селезёнку. Чаще всего он передаётся через слюну, поэтому и прозван "поцелуйной болезнью". Люди, заразившиеся им в молодости, имеют больший риск развития рассеянного склероза в будущем.
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