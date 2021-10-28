Учёные научились ослаблять симптомы рассеянного склероза холодом

Учёные из Швейцарии провели исследование и выяснили, что в холодных условиях влияющая на развитие рассеянного склероза вредная активность иммунной системы ослабляется. Соответствующая статья опубликована в журнале Cell Metabolism.

Как пишут авторы исследования, при аутоиммунных заболеваниях антигены "своих" клеток путаются с чужеродными. Они предположили, что необходимость поддерживать температуру тела при холоде забирает ресурсы у иммунной системы, тем самым ослабляя симптомы рассеянного склероза. Эксперименты провели на мышах с аутоиммунным энцефаломиелитом (аналог рассеянного склероза у грызунов). Как только температура, где они содержались, упала до десяти градусов Цельсия, учёные обнаружили отчётливое уменьшение клинической тяжести болезни, тем самым подтвердив свою гипотезу.