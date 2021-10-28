Сёстры Аверины вышли в финалы упражнений с лентой и булавами на ЧМ в Японии

Россиянки Дина и Арина Аверины сумели пробиться в финалы упражнений с булавами и лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира в Японии

Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она 15-кратная победительница мировых форумов. Её сестра Арина Аверина также сумела взять одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.