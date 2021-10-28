Сёстры Аверины вышли в финалы упражнений с лентой и булавами на ЧМ в Японии
Днём ранее Дина Аверина завоевала первые два золота на турнире, став 15-кратной чемпионкой планеты.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Россиянки Дина и Арина Аверины сумели пробиться в финалы упражнений с булавами и лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.
Судьба медалей будет решаться позже по ходу сегодняшнего дня.
Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она 15-кратная победительница мировых форумов. Её сестра Арина Аверина также сумела взять одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.
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