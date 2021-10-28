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Сёстры Аверины вышли в финалы упражнений с лентой и булавами на ЧМ в Японии

Днём ранее Дина Аверина завоевала первые два золота на турнире, став 15-кратной чемпионкой планеты.

28 октября, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Россиянки Дина и Арина Аверины сумели пробиться в финалы упражнений с булавами и лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

Судьба медалей будет решаться позже по ходу сегодняшнего дня.

Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира в Японии

Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира в Японии

Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она 15-кратная победительница мировых форумов. Её сестра Арина Аверина также сумела взять одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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