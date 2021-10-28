Жительницу Братска, запершую детей на три дня без еды, могут лишить родительских прав

В Братске многодетную мать Евгению Разгуляеву, которая на несколько дней оставила взаперти своих четверых малолетних детей, служба опеки планирует повторно лишить родительских прав. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, сейчас готовится мотивированное заключение комиссии, на основе которого будет приниматься решение по Разгуляевой. По мнению органов опеки, есть все основания для доказательства статьи "Оставление детей в опасности", а это значит, что женщину лишат родительских прав. Дети в данный момент находятся в больнице, после получения результатов анализов на коронавирус они будут переведены в дом ребёнка. Разгуляева находится под домашним арестом.