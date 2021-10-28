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Потерявших обоняние из-за ковида россиян призвали установить газовые датчики

Пока такие устройства не появятся во всех многоквартирных домах, взрывы будут повторяться, уверена депутат.

28 октября, 09:03
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Датчики утечки газа вовремя предупреждают об опасности и позволяют избежать взрыва, поэтому их необходимо установить всем, кто потерял из-за коронавируса обоняние. Об этом сообщила депутат Госдумы и глава Комитета по ЖКХ Галина Хованская.

"Устройства обязаны иметь в первую очередь люди преклонного возраста и те, кто из-за ОРВИ или коронавируса не ощущает запахи. Пока у нас в каждом многоквартирном доме не появятся газовые детекторы, взрывы будут повторяться", — рассказала парламентарий в беседе с "Вечерней Москвой".

Хованская пояснила, что эти устройства полезны тем, что фиксируют появление избыточного газа и автоматически отключают электричество, исключая тем самым возможный риск взрыва. По её словам, специалисты газовой службы не всегда тщательно проверяют устройства, когда наведываются в наши дома.

Губернатор Подмосковья призвал проработать вопрос установки датчиков утечки газа

Губернатор Подмосковья призвал проработать вопрос установки датчиков утечки газа

Ранее россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников ЖКХ. Одним из наиболее популярных способов обмана граждан является предложение купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды, предупредил юрист Вячеслав Балдин.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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