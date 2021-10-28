Политолог объяснил "вяканье" Киева из-за реакции Берлина на применение ВСУ ударного дрона
По мнению эксперта, Мельник является не более чем рупором пропагандистских заявлений, который пытается манипулировать Россией через ФРГ.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник своим недовольством из-за реакции Берлина на применение ударного дрона Bayraktar в Донбассе только провоцирует вспышки агрессии. Об этом заявил Лайфу старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
"Задача Мельника поддержать антироссийскую активность, внешнюю политику Зеленского и попытки агрессии в серой зоне в Донбассе. Мотивы Мельника понятны, они вписываются в его предыдущую линию, и сначала немцы реагировали на него, а потом просто перестали обращать внимание, как, впрочем, и все остальные", — отметил он.
По словам политолога, Мельник хочет, чтобы Украина манипулировала Германией и указывала ей, как вести себя в отношении России. Оленченко также подчеркнул, что из-за смены Правительства ФРГ реакция властей может быть замедленной. Берлину нужно поставить Мельника на место, "потому что Украина не тот партнёр, которого можно считать равным", сказал эксперт.
"Украине ничего не остаётся, как "вякнуть" через посла. Как политик Мельник не очень силён, он выступает как рупор пропагандистских заявлений", — заключил он.
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.
Комментариев: 0