Политолог объяснил "вяканье" Киева из-за реакции Берлина на применение ВСУ ударного дрона

Посол Украины в Германии Андрей Мельник своим недовольством из-за реакции Берлина на применение ударного дрона Bayraktar в Донбассе только провоцирует вспышки агрессии. Об этом заявил Лайфу старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Задача Мельника поддержать антироссийскую активность, внешнюю политику Зеленского и попытки агрессии в серой зоне в Донбассе. Мотивы Мельника понятны, они вписываются в его предыдущую линию, и сначала немцы реагировали на него, а потом просто перестали обращать внимание, как, впрочем, и все остальные", — отметил он.

По словам политолога, Мельник хочет, чтобы Украина манипулировала Германией и указывала ей, как вести себя в отношении России. Оленченко также подчеркнул, что из-за смены Правительства ФРГ реакция властей может быть замедленной. Берлину нужно поставить Мельника на место, "потому что Украина не тот партнёр, которого можно считать равным", сказал эксперт.