В Петербурге при столкновении двух трамваев пострадало 12 человек

В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Славы и улицы Бухарестской столкнулось два трамвая. В результате ДТП пострадало 12 человек, они получили лёгкие травмы и ушибы, сообщил Лайфу источник.

Из-за аварии на этом участке дороги застопорилось движение. На место приехали несколько машин скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС. На кадрах с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили серьёзные повреждения в месте удара. Передняя часть одного из трамваев смята, лобовое стекло разбито. Столкновение было настолько сильным, что у транспорта выбило боковое окно.