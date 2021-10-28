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В Петербурге при столкновении двух трамваев пострадало 12 человек

На место происшествия приехали несколько машин скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС.

28 октября, 08:38

Фото © t.me / "Mash на Мойке"

В Петербурге при столкновении трамваев пострадало 12 человек. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Славы и улицы Бухарестской столкнулось два трамвая. В результате ДТП пострадало 12 человек, они получили лёгкие травмы и ушибы, сообщил Лайфу источник.

Из-за аварии на этом участке дороги застопорилось движение. На место приехали несколько машин скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС. На кадрах с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили серьёзные повреждения в месте удара. Передняя часть одного из трамваев смята, лобовое стекло разбито. Столкновение было настолько сильным, что у транспорта выбило боковое окно.

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Ранее страшная авария с пассажирским автобусом, в котором находилось 28 человек, и грузовиком, произошла ночью 24 октября. Изначально сообщалось о пяти погибших, среди которых один несовершеннолетний. Однако позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице — у неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Ещё восемь человек в результате ДТП получили различные повреждения. По факту смертельного ДТП СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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