"Спартак" согласовал трансфер футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича

Хавбек тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич продолжит карьеру в московском "Спартаке". Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Стороны согласовали условия трансфера 20-летнего футболиста. Хлусевич перейдёт в столичный клуб во время зимнего перерыва в чемпионате России, если успешно пройдёт медицинское обследование.

Сообщается, что за трансфер полузащитника "Спартак" заплатит три миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок забил два гола в 12 матчах РПЛ, в том числе он отличился и в матче против красно-белых.