"Спартак" согласовал трансфер футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича
20-летний полузащитник перейдёт в столичный клуб нынешней зимой, если успешно пройдёт медицинское обследование.
Фото © ФК "Арсенал"
Хавбек тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич продолжит карьеру в московском "Спартаке". Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".
Стороны согласовали условия трансфера 20-летнего футболиста. Хлусевич перейдёт в столичный клуб во время зимнего перерыва в чемпионате России, если успешно пройдёт медицинское обследование.
Сообщается, что за трансфер полузащитника "Спартак" заплатит три миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок забил два гола в 12 матчах РПЛ, в том числе он отличился и в матче против красно-белых.
В текущей таблице чемпионата России "Спартак" с 17 набранными очками занимает седьмое место. "Арсенал" с 12 баллами идёт на 13-й позиции.
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