Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Детройтом"
Гол стал для Овечкина 738-м в карьере. До занимающего четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ в истории Бретта Халла ему остаётся всего три шайбы.
Фото © ХК "Вашингтон Кэпиталз"
"Вашингтон Кэпиталз" на своём льду проиграл в овертайме клубу "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
К 24-й минуте столичная команда вела с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
BANG BANG! pic.twitter.com/arUMm9Xs1u— Washington Capitals (@Capitals) October 27, 2021
После этого "Детройт" забил три гола подряд. Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал Дилан Ларкин. Российский форвард гостей Владислав Наместников записал на свой счёт одну результативную передачу.
Для Овечкина шайба стала 738-й в регулярных чемпионатах. До занимающего четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ в истории Бретта Халла ему остаётся всего три точных броска. В тройку лидеров по этому показателю входят Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
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