Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Детройтом"

"Вашингтон Кэпиталз" на своём льду проиграл в овертайме клубу "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

К 24-й минуте столичная команда вела с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

После этого "Детройт" забил три гола подряд. Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал Дилан Ларкин. Российский форвард гостей Владислав Наместников записал на свой счёт одну результативную передачу.