В России анонсировали перезапуск кампании по продвижению вакцинации от ковида
По некоторым данным, рассматривается возможность именных приглашений на прививку для граждан.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от ковида. Данный вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
По его словам, пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление Администрации Президента РФ будет за неё отвечать, ещё не определено. Однако эксперты уже предлагают провести более чёткую логическую связь между прививкой и снятием ограничений в сознании граждан, а также рассмотреть возможность именных приглашений на процедуру иммунизации.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин выступил за разработку процедуры признания сертификатов вакцинации от ковида. Он подчеркнул, что Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам для граждан всех государств.
Комментариев: 0