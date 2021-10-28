В России анонсировали перезапуск кампании по продвижению вакцинации от ковида

По его словам, пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление Администрации Президента РФ будет за неё отвечать, ещё не определено. Однако эксперты уже предлагают провести более чёткую логическую связь между прививкой и снятием ограничений в сознании граждан, а также рассмотреть возможность именных приглашений на процедуру иммунизации.