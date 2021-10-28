В Москве за сутки выявили максимум заболевших ковидом с 26 июля

В Москве за последние сутки выявили 8440 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это наибольшее значение с 26 июля. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с пандемией.

Днём ранее ковид был выявлен у 5789 жителей столицы, а в целом с начала эпидемии в городе выявили 1 795 010 случаев заражения. Возросло и число летальных исходов из-за коронавируса. За последние сутки в Москве скончалось 95 человек, что стало максимумом с 27 июля. Накануне был зафиксирован 91 летальный исход.