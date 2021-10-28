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В Москве за сутки выявили максимум заболевших ковидом с 26 июля

Также за последние 24 часа медики зафиксировали 95 летальных исходов.

28 октября, 08:10
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Москве за последние сутки выявили 8440 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это наибольшее значение с 26 июля. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с пандемией.

Днём ранее ковид был выявлен у 5789 жителей столицы, а в целом с начала эпидемии в городе выявили 1 795 010 случаев заражения. Возросло и число летальных исходов из-за коронавируса. За последние сутки в Москве скончалось 95 человек, что стало максимумом с 27 июля. Накануне был зафиксирован 91 летальный исход.

В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни

В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни

Всего же, как сообщал Лайф, в России накануне выявили более 40 тысяч случаев ковида. Это стало рекордным значением за всю пандемию в стране.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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