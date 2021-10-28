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В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от ковида

Таким образом, с начала пандемии по всей России скончалось 235 057 инфицированных.

28 октября, 08:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки составило 1159. Это новый максимум с начала пандемии ковида в стране, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии по всей России скончалось 235 057 инфицированных. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершении эпидемии), как и прежде, находится на уровне 2,8%.

В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тысяч случаев ковида за сутки

В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тысяч случаев ковида за сутки

Рекордная смертность от коронавирусной инфекции в РФ фиксируется уже третьи сутки подряд. Днём ранее от ковида умерло 1123 пациента, а перед этим — 1106 заражённых.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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