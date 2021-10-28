В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от ковида

Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки составило 1159. Это новый максимум с начала пандемии ковида в стране, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии по всей России скончалось 235 057 инфицированных. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершении эпидемии), как и прежде, находится на уровне 2,8%.