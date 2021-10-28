Врач назвал лучшее время для вакцинации от ковида

Нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября, могут стать наилучшим временем для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Дело в том, что после вакцинации у некоторых повышается температура и наблюдается слабость, объяснил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

"Прививаться людям желательно, когда впереди выходные дни. Это нужно, потому что могут вдруг развиться какие-то неприятные последствия. Это может быть повышение температуры, слабость, разбитость и так далее. Лучше, чтобы такие последствия пришлись не на рабочий день, а на выходные. Можно спокойно отлежаться, а потом выйти на работу", — сказал он в интервью радио Sputnik.

Для максимального эффекта врач предлагает снизить количество контактов с потенциальными источниками инфекции на весь период нерабочих дней. Это касается как зарубежных поездок, так и использования общественного транспорта и посещения многолюдных мест.

"Надо выбросить из головы всякую дурь про поездки на юг или за рубеж во время нерабочих дней. Поймите, что это не отдых, а эпидемиологические каникулы, то есть попытка прервать цикл заражений. Это каникулы не для нас, а для вируса, мы от него прячемся", — заключил Водовозов.