Врач назвал лучшее время для вакцинации от ковида
Он также рекомендовал воздержаться от заграничных поездок и даже использования общественного транспорта на "ковикулы".
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Нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября, могут стать наилучшим временем для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Дело в том, что после вакцинации у некоторых повышается температура и наблюдается слабость, объяснил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
"Прививаться людям желательно, когда впереди выходные дни. Это нужно, потому что могут вдруг развиться какие-то неприятные последствия. Это может быть повышение температуры, слабость, разбитость и так далее. Лучше, чтобы такие последствия пришлись не на рабочий день, а на выходные. Можно спокойно отлежаться, а потом выйти на работу", — сказал он в интервью радио Sputnik.
Для максимального эффекта врач предлагает снизить количество контактов с потенциальными источниками инфекции на весь период нерабочих дней. Это касается как зарубежных поездок, так и использования общественного транспорта и посещения многолюдных мест.
"Надо выбросить из головы всякую дурь про поездки на юг или за рубеж во время нерабочих дней. Поймите, что это не отдых, а эпидемиологические каникулы, то есть попытка прервать цикл заражений. Это каникулы не для нас, а для вируса, мы от него прячемся", — заключил Водовозов.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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