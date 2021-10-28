В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тысяч случаев ковида

За сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии. Также зафиксировано 1159 летальных исходов, а выздоровело 29 318 пациентов.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве (+8440 за сутки), Петербурге (+3186), Подмосковье (+2639), Самарской (+1357) и Нижегородской (+794) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 8 392 697 человек, за весь период умерло 235 057 пациентов, а выздоровело — 7 272 053.