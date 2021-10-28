В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тысяч случаев ковида
Всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 8 392 697 человек, за весь период умерло 235 057 пациентов.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
За сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии. Также зафиксировано 1159 летальных исходов, а выздоровело 29 318 пациентов.
Больше всего инфицированных выявлено в Москве (+8440 за сутки), Петербурге (+3186), Подмосковье (+2639), Самарской (+1357) и Нижегородской (+794) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 8 392 697 человек, за весь период умерло 235 057 пациентов, а выздоровело — 7 272 053.
Ранее инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о падении в "ковидную пропасть" без вакцинации. Медик считает, что нужно охватить прививками от коронавируса как можно больше людей и как можно быстрее. Согласно результатам исследования, РФ занимает в мире лишь 91-е место по уровню вакцинации от ковида. Выше располагаются такие страны, как Гондурас, Суринам и Лаос.
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