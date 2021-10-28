Глава КС заявил о необходимости вводить соразмерные ограничения при пандемиях и ЧС

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин считает, что при угрозах терроризма, различных кризисов и пандемий велика вероятность опасности нарушения конституционных прав человека со стороны законодательной власти. Он отметил, что законодательные меры должны быть соразмерны угрозам и не должны вести к нарушению конституционных прав.

"Опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий. В подобных ситуациях у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства", — пишет Зорькин в своей статье "Под знаком основного закона", опубликованной в "Российской газете".

Председатель КС обратил внимание на 55-ю статью третьей части Конституции РФ. В ней говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это нужно для защиты конституции, здоровья и прав человека.

По мнению Зорькина, противодействие любым угрозам в государстве "должно осуществляться в пределах ограничений, заданных доктриной защиты прав человека", отметив, что Конституционный суд выработал ряд позиций, которые касаются допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина. Он пояснил, что инстанция опиралась на толкование конституции, собственный опыт и практики Европейского суда по правам человека. Кроме того, председатель КС, обратившись к конституции, отметил, что в стране не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека.