Лайф проверил, как соблюдается режим нерабочих дней в Москве. Видео © LIFE

В Москве с сегодняшнего дня до 7 ноября введён режим нерабочих дней. Большинство организаций — бары, салоны, фитнес-клубы и другие — должны приостановить свою деятельность, кафе могут работать только навынос. Корреспондент Лайфа прошёл по городу и проверил, соблюдают ли организации столицы антиковидный режим.

В окнах заведений видны только сотрудники в масках, которые продолжают работать и обеспечивать доставку еды москвичам. Перед заведениями, соблюдая социальную дистанцию, горожане выстраиваются в очереди за блюдами навынос. Правда, не все организации повесили на входе объявления о новом режиме работы. А один из столичных баров решил покреативить и оставил воодушевляющее послание для своих гостей маркером на входной двери.

"Бар сегодня работает крайний день, до встречи 8 ноября! Бар закрыт, но не сломлен", — написали сотрудники заведения.