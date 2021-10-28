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"Закрыты, но не сломлены": Лайф проверил, как соблюдается режим нерабочих дней в Москве

Одни заведения не стали оповещать своих гостей о новом графике работы, а другие решили подойти к этому креативно.

28 октября, 08:33
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Лайф проверил, как соблюдается режим нерабочих дней в Москве. Видео © LIFE

В Москве с сегодняшнего дня до 7 ноября введён режим нерабочих дней. Большинство организаций — бары, салоны, фитнес-клубы и другие — должны приостановить свою деятельность, кафе могут работать только навынос. Корреспондент Лайфа прошёл по городу и проверил, соблюдают ли организации столицы антиковидный режим.

В окнах заведений видны только сотрудники в масках, которые продолжают работать и обеспечивать доставку еды москвичам. Перед заведениями, соблюдая социальную дистанцию, горожане выстраиваются в очереди за блюдами навынос. Правда, не все организации повесили на входе объявления о новом режиме работы. А один из столичных баров решил покреативить и оставил воодушевляющее послание для своих гостей маркером на входной двери.

"Бар сегодня работает крайний день, до встречи 8 ноября! Бар закрыт, но не сломлен", написали сотрудники заведения.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

В столичном регионе с 28 октября до 7 ноября будет закрыто большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений. Подробнее о нерабочих днях рассказал оперштаб Москвы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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