Матч между "Зенитом" и "Динамо" в чемпионате России рассудит Карасёв

Петербург примет матч в пятницу, 29 октября; старт игры — в 19:00 мск.

Сергея Карасёва назначили главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоится в пятницу, 29 октября, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Ян Бобровский. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и его ассистент Николай Богач.