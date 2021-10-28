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Опубликовано 28 октября 2021, 08:50

Матч между "Зенитом" и "Динамо" в чемпионате России рассудит Карасёв

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Петербург примет матч в пятницу, 29 октября; старт игры — в 19:00 мск.

Сергея Карасёва назначили главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоится в пятницу, 29 октября, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Ян Бобровский. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и его ассистент Николай Богач.

Дуглас Сантос и Кузяев не смогут помочь "Зениту" в матче против "Динамо"
Дуглас Сантос и Кузяев не смогут помочь "Зениту" в матче против "Динамо"

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 12 матчах 26 очков. "Динамо" идёт на второй позиции, отставая от лидера на три балла.

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Роман Фейгин
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