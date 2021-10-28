Матч между "Зенитом" и "Динамо" в чемпионате России рассудит Карасёв
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Петербург примет матч в пятницу, 29 октября; старт игры — в 19:00 мск.
Сергея Карасёва назначили главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Об этом сообщается на сайте РФС.
Встреча состоится в пятницу, 29 октября, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Ян Бобровский. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и его ассистент Николай Богач.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 12 матчах 26 очков. "Динамо" идёт на второй позиции, отставая от лидера на три балла.