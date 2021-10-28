"Идеальный финал карьеры": Агент Вагнера Лава допустил возвращение бразильского форварда в ЦСКА
В составе красно-синих голеадор выиграл три чемпионата России, шесть кубков страны, четыре национальных суперкубка и Кубок УЕФА.
Фото © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Алексей Иванов
Эвандро Феррейра, агент нападающего казахстанского "Кайрата" Вагнера Лава, заявил, что футболист может вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.
"Мы ещё не знаем, будем продлевать контракт с "Кайратом" или нет. Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно всё. У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры", — заявил Феррейра.
Права на Вагнера Лава принадлежали армейскому клубу с 2004 по 2012 год. С 2009 по 2010 год он выступал в Бразилии на правах аренды за "Палмейрас" и "Фламенго". Также нападающий играл за ЦСКА в 2013 году.
Всего в составе красно-синих Вагнер Лав провёл 259 встреч во всех турнирах, забил 124 гола и сделал 47 результативных передач. С клубом он выиграл три чемпионата России, шесть кубков страны, четыре национальных суперкубка и Кубок УЕФА.
Также 37-летний бразилец выступал в Китае за "Шаньдун Лунэн", в чемпионате Франции — за "Монако", в Турции — за "Аланьяспор" и "Бешикташ". В составе сборной Бразилии он в 20 играх забил четыре мяча, завоевав два кубка Америки. В нынешнем сезоне на счету Вагнера Лава — семь голов в 21 встрече за "Кайрат".
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