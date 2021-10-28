Эвандро Феррейра, агент нападающего казахстанского "Кайрата" Вагнера Лава, заявил, что футболист может вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

"Мы ещё не знаем, будем продлевать контракт с "Кайратом" или нет. Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно всё. У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры", — заявил Феррейра.

Права на Вагнера Лава принадлежали армейскому клубу с 2004 по 2012 год. С 2009 по 2010 год он выступал в Бразилии на правах аренды за "Палмейрас" и "Фламенго". Также нападающий играл за ЦСКА в 2013 году.

Всего в составе красно-синих Вагнер Лав провёл 259 встреч во всех турнирах, забил 124 гола и сделал 47 результативных передач. С клубом он выиграл три чемпионата России, шесть кубков страны, четыре национальных суперкубка и Кубок УЕФА.