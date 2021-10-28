"Сильный игрок": Бывший главный тренер сборной России назвал главную проблему Миранчука
Ранее стало известно, что уже зимой наш соотечественник может покинуть свой нынешний клуб.
Фото © ТАСС / EPA / PAOLO MAGNI
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло в беседе со Sport24 оценил игру Алексея Миранчука в "Аталанте" и рассказал о его главной проблеме.
"Миранчук — сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией", — заметил Капелло.
Он также подчеркнул, что сейчас Миранчук работает с одним из лучших тренеров мира — Джанпьеро Гасперини, — об игре в команде которого мечтает целый ряд футболистов по всему миру.
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