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"Сильный игрок": Бывший главный тренер сборной России назвал главную проблему Миранчука

Ранее стало известно, что уже зимой наш соотечественник может покинуть свой нынешний клуб.

28 октября, 08:59
<p>Фото © ТАСС / EPA / PAOLO MAGNI</p>

Фото © ТАСС / EPA / PAOLO MAGNI

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло в беседе со Sport24 оценил игру Алексея Миранчука в "Аталанте" и рассказал о его главной проблеме.

"Миранчук — сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией", — заметил Капелло.

Беги, Лёша, беги: Куда уйдёт Миранчук из "Аталанты", чтобы спасти свою карьеру

Беги, Лёша, беги: Куда уйдёт Миранчук из "Аталанты", чтобы спасти свою карьеру

Он также подчеркнул, что сейчас Миранчук работает с одним из лучших тренеров мира — Джанпьеро Гасперини, — об игре в команде которого мечтает целый ряд футболистов по всему миру.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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