Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло в беседе со Sport24 оценил игру Алексея Миранчука в "Аталанте" и рассказал о его главной проблеме.

"Миранчук — сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией", — заметил Капелло.