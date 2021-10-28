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Московский зоопарк изменит режим работы с 28 октября по 7 ноября

Купить билеты можно будет только онлайн или в терминалах у входов. При этом QR-коды для доступа не нужны.

28 октября, 09:09
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Московский зоопарк с 28 октября по 7 ноября продолжает работать в скорректированном режиме. Так, посетители смогут погулять на той части территории, которая находится на открытом воздухе, а все павильоны будут закрыты. Кроме того, отменяются все культурные, выставочные и просветительские мероприятия.

Что закрыто:

  • все экспозиционные павильоны, включая Музей истории зоопарка, Дом Клюева и выставку "Четвёртое измерение";
  • все кафе;
  • сувенирный магазин;
  • аттракционы.
  • КЮБЗ, пони-клуб, "Краски мира", "Арт-зебра" и детский лекторий.

На территорию зоопарка можно попасть через два входа на открытом воздухе: главный вход, а также вход в детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы. Купить билеты можно только онлайн или в терминалах у входов. При этом QR-коды для доступа не нужны.

"Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Также просим утилизировать средства индивидуальной защиты в специальные контейнеры", — говорится в сообщении зоопарка.

"Закрыты, но не сломлены": Лайф проверил, как соблюдается режим нерабочих дней в Москве

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Напомним, в Москве стартовали нерабочие дни, в рамках которых с 28 октября до 7 ноября будет закрыто большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений. Подробнее о нерабочих днях рассказал оперштаб.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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