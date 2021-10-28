Московский зоопарк изменит режим работы с 28 октября по 7 ноября
Купить билеты можно будет только онлайн или в терминалах у входов. При этом QR-коды для доступа не нужны.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Московский зоопарк с 28 октября по 7 ноября продолжает работать в скорректированном режиме. Так, посетители смогут погулять на той части территории, которая находится на открытом воздухе, а все павильоны будут закрыты. Кроме того, отменяются все культурные, выставочные и просветительские мероприятия.
Что закрыто:
- все экспозиционные павильоны, включая Музей истории зоопарка, Дом Клюева и выставку "Четвёртое измерение";
- все кафе;
- сувенирный магазин;
- аттракционы.
- КЮБЗ, пони-клуб, "Краски мира", "Арт-зебра" и детский лекторий.
На территорию зоопарка можно попасть через два входа на открытом воздухе: главный вход, а также вход в детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы. Купить билеты можно только онлайн или в терминалах у входов. При этом QR-коды для доступа не нужны.
"Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Также просим утилизировать средства индивидуальной защиты в специальные контейнеры", — говорится в сообщении зоопарка.
Напомним, в Москве стартовали нерабочие дни, в рамках которых с 28 октября до 7 ноября будет закрыто большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений. Подробнее о нерабочих днях рассказал оперштаб.
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