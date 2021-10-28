Московский зоопарк изменит режим работы с 28 октября по 7 ноября

Московский зоопарк с 28 октября по 7 ноября продолжает работать в скорректированном режиме. Так, посетители смогут погулять на той части территории, которая находится на открытом воздухе, а все павильоны будут закрыты. Кроме того, отменяются все культурные, выставочные и просветительские мероприятия.

Что закрыто: все экспозиционные павильоны, включая Музей истории зоопарка, Дом Клюева и выставку "Четвёртое измерение";

все кафе;

сувенирный магазин;

аттракционы.

КЮБЗ, пони-клуб, "Краски мира", "Арт-зебра" и детский лекторий.

На территорию зоопарка можно попасть через два входа на открытом воздухе: главный вход, а также вход в детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы. Купить билеты можно только онлайн или в терминалах у входов. При этом QR-коды для доступа не нужны.