Врач назвала два продукта, которые укрепят иммунитет в период сезонной простуды

С наступлением холодов иммунитету человека нужна особая поддержка, чтобы он справлялся с внешними раздражителями, такими как, например, вирусы. Ослабленный организм нуждается в большем количестве витаминов и полезных элементов, поэтому специалисты советуют обратить внимание на такие продукты, как чеснок и сало.

Так, по словам нутрициолога Натальи Коломоец, чеснок является отличным профилактическим средством при сезонной простуде. Кроме того, овощ помогает при усталости, насморке и даже облегчает болевые ощущения при отите.

"Чеснок станет более полезным, если его порезать на мелкие кусочки, так как при нарушении целостности зубчика образуется бактерицидное вещество под названием аллицин. Оно очень активно в отношении множества бактерий и вирусов и сохраняет свои свойства, попадая в желудок, а затем и в кровь человека", — рассказала специалист в беседе с агентством "Москва 24".

По её словам, не стоит пугаться неприятного запаха чеснока. Однако если свежее дыхание всё же важнее, то вместо самого овоща можно приобрести в аптеке капсулы с сухим экстрактом. Кроме того, по словам специалиста, чеснок будет куда более эффективен, если употреблять его с салом. Животные жиры играют важную роль для иммунитета, доставляя в организм ряд полезных витаминов.

"Сало содержит жирорастворимые витамины А, D, Е, К, не менее важные для нашего организма, особенно в сезон простуд. Именно жир помогает им всасываться в кишечнике и работать на пользу иммунитета", — добавила Коломоец.