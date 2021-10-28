Песков заявил, что темпы вакцинации от ковида в России существенно возросли
Он выразил надежду, что данная тенденция не ослабеет даже после завершения режима нерабочих дней.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте темпов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.
"Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, что хорошо для всех нас", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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