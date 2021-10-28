Песков заявил, что темпы вакцинации от ковида в России существенно возросли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте темпов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.

"Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, что хорошо для всех нас", — сказал официальный представитель Кремля.