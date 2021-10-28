В Кремле заявили, что решений о всеобщей обязательной вакцинации от ковида не принималось

В России пока не принималось решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал просьбу бизнеса сделать прививки обязательными, но при этом оставить бесплатными.

"Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Посмотрим дальше, как развивается ситуация", — отметил представитель Кремля.