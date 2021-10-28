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В Кремле заявили, что решений о всеобщей обязательной вакцинации от ковида не принималось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал следить за развитием ситуации с ростом заболеваемости.

28 октября, 09:43
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В России пока не принималось решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал просьбу бизнеса сделать прививки обязательными, но при этом оставить бесплатными.

"Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Посмотрим дальше, как развивается ситуация", — отметил представитель Кремля.

"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от ковида

"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от ковида

Напомним, ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили властям сделать вакцинацию от ковида в России обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках. Также в сообществе предпринимателей рассказали, что разработали специальный регламент функционирования в пандемию, который подразумевает строгое соблюдение санитарных мер в магазинах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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