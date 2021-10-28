В Кремле опровергли сообщения о "перезапуске" информкампании по вакцинации от ковида
По мнению Пескова, разъяснительная работа с учётом отношения россиян к данной теме должна вестись и ведётся на постоянной основе.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российские власти перезапускают информационную кампанию по вакцинации от коронавируса.
"Эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация", — подчеркнул представитель Кремля.
Он сравнил проведение информационной кампании с ездой на велосипеде и сообщил, что она ведётся в разных сегментах: и в традиционных СМИ, и в новых медиа. По мнению Пескова, разъяснительная работа с учётом отношения россиян к теме вакцинации должна вестись и ведётся на постоянной основе.
Ранее Песков заявил, что темпы вакцинации от ковида в России существенно возросли. Он выразил надежду, что данная тенденция не ослабнет даже после завершения режима нерабочих дней.
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