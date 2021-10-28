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В Кремле связали с ковидом избыточную смертность в России

Сегодня снова зафиксировали максимум летальных исходов от инфекции — 1159.

28 октября, 10:18
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Избыточная смертность в Росси связана и с распространением коронавируса, и с последствиями этой опасной болезни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Избыточная смертность, конечно же, связана однозначно с ковидом и с последствиями ковида", — отметил представитель Кремля.

Мурашко назвал число болеющих ковидом россиян

Мурашко назвал число болеющих ковидом россиян

Напомним, на этой неделе третий день подряд в России фиксируют максимум смертей от ковида, похожая ситуация была и на прошлой. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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