В Кремле связали с ковидом избыточную смертность в России
Сегодня снова зафиксировали максимум летальных исходов от инфекции — 1159.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Избыточная смертность в Росси связана и с распространением коронавируса, и с последствиями этой опасной болезни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Избыточная смертность, конечно же, связана однозначно с ковидом и с последствиями ковида", — отметил представитель Кремля.
Напомним, на этой неделе третий день подряд в России фиксируют максимум смертей от ковида, похожая ситуация была и на прошлой. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.
Комментариев: 0