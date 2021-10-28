В Кремле связали с ковидом избыточную смертность в России

Напомним, на этой неделе третий день подряд в России фиксируют максимум смертей от ковида, похожая ситуация была и на прошлой. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.