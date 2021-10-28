Россияне назвали причины, по которым готовы выходить на работу даже при болезни
Среди них отрицательное отношение работодателя к больничным и финансовые потери.
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Почти каждый второй россиянин (48%) выходил на работу, несмотря на недомогание. Чаще всего больными в офис готовы прийти люди в возрасте до 34 лет и сотрудники с зарплатой до 50 тысяч рублей (по 51%). Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
В исследовании приняло участие 1600 человек из всех российских регионов. Среди причин, по которым сотрудникам чаще всего приходилось выходить на работу, они отмечали производственную необходимость (36%), значительные финансовые потери в случае оформления больничного (24%), предстоящие важные события — сделки, отчёты, переговоры (22%), отрицательное отношение работодателя к больничным (13%) и чувство ответственности (5%).
Результаты опроса также показали, что около 25% работодателей стимулируют своих сотрудников оставаться дома в случае болезни, из них большая часть вводит дополнительные выплаты, а другие предлагают специалистам поработать удалённо без оформления больничного.
Ранее эксперты рассказали, за что чаще всего увольняют россиян. Меньше всего руководителей злит отказ брать сверхурочную работу или то, что человек не справляется со своими обязанностями.
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