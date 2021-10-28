Россияне назвали причины, по которым готовы выходить на работу даже при болезни

Почти каждый второй россиянин (48%) выходил на работу, несмотря на недомогание. Чаще всего больными в офис готовы прийти люди в возрасте до 34 лет и сотрудники с зарплатой до 50 тысяч рублей (по 51%). Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

В исследовании приняло участие 1600 человек из всех российских регионов. Среди причин, по которым сотрудникам чаще всего приходилось выходить на работу, они отмечали производственную необходимость (36%), значительные финансовые потери в случае оформления больничного (24%), предстоящие важные события — сделки, отчёты, переговоры (22%), отрицательное отношение работодателя к больничным (13%) и чувство ответственности (5%).

Результаты опроса также показали, что около 25% работодателей стимулируют своих сотрудников оставаться дома в случае болезни, из них большая часть вводит дополнительные выплаты, а другие предлагают специалистам поработать удалённо без оформления больничного.