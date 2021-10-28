Фигуристка Анастасия Губанова, которая с недавних пор выступает за Грузию, рассказала "Матч ТВ", почему приняла решение сменить спортивное гражданство.

"Я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я всё равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно", — подчеркнула Губанова.