"Хотела себя показать": Фигуристка Губанова рассказала, почему стала выступать за Грузию
Дебют за новую для неё команду состоялся несколько недель назад на турнире в Хельсинки, где она проиграла нашим спортсменкам.
Фото © ТАСС/Станислав Красильников
Фигуристка Анастасия Губанова, которая с недавних пор выступает за Грузию, рассказала "Матч ТВ", почему приняла решение сменить спортивное гражданство.
"Я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я всё равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно", — подчеркнула Губанова.
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Она заметила, что вопросом смены спортивного гражданства начала заниматься ещё в 2020 году. Дебютировать за новую для себя страну она сумела лишь осенью этого года на турнире в Хельсинки, где заняла пятое место.
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