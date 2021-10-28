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"Хотела себя показать": Фигуристка Губанова рассказала, почему стала выступать за Грузию

Дебют за новую для неё команду состоялся несколько недель назад на турнире в Хельсинки, где она проиграла нашим спортсменкам.

28 октября, 10:23
<p>Фото © ТАСС/Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС/Станислав Красильников

Фигуристка Анастасия Губанова, которая с недавних пор выступает за Грузию, рассказала "Матч ТВ", почему приняла решение сменить спортивное гражданство.

"Я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я всё равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно", — подчеркнула Губанова.

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Она заметила, что вопросом смены спортивного гражданства начала заниматься ещё в 2020 году. Дебютировать за новую для себя страну она сумела лишь осенью этого года на турнире в Хельсинки, где заняла пятое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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