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"Зенит" может остаться без сектора активной поддержки на один матч

Предполагается, что фанатская трибуна будет закрыта на игру сине-бело-голубых против "Нижнего Новгорода"

28 октября, 10:04
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" может лишиться сектора активной фанатской поддержки — "Виража" — на одну игру РПЛ. Об этом пишет Sport24.

Издание отмечает, что в рамках борьбы с нецензурными выражениями "Зениту" было вынесено предупреждение по итогам игры с "Сочи". При этом после матча со "Спартаком" РФС может применить более суровое наказание к "Виражу". В этом случае сине-бело-голубые могут лишиться фанатского сектора на игру с "Нижним Новгородом".

Дуглас Сантос и Кузяев не смогут помочь "Зениту" в матче против "Динамо"

Дуглас Сантос и Кузяев не смогут помочь "Зениту" в матче против "Динамо"

Добавим, что ближайший матч "Зенит" проведёт 29 октября. В Санкт-Петербурге команда Сергея Семака примет "Динамо" из Москвы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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