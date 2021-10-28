"Зенит" может остаться без сектора активной поддержки на один матч

Издание отмечает, что в рамках борьбы с нецензурными выражениями "Зениту" было вынесено предупреждение по итогам игры с "Сочи". При этом после матча со "Спартаком" РФС может применить более суровое наказание к "Виражу". В этом случае сине-бело-голубые могут лишиться фанатского сектора на игру с "Нижним Новгородом".