"Зенит" может остаться без сектора активной поддержки на один матч
Предполагается, что фанатская трибуна будет закрыта на игру сине-бело-голубых против "Нижнего Новгорода"
Фото © ФК "Зенит"
Питерский "Зенит" может лишиться сектора активной фанатской поддержки — "Виража" — на одну игру РПЛ. Об этом пишет Sport24.
Издание отмечает, что в рамках борьбы с нецензурными выражениями "Зениту" было вынесено предупреждение по итогам игры с "Сочи". При этом после матча со "Спартаком" РФС может применить более суровое наказание к "Виражу". В этом случае сине-бело-голубые могут лишиться фанатского сектора на игру с "Нижним Новгородом".
Добавим, что ближайший матч "Зенит" проведёт 29 октября. В Санкт-Петербурге команда Сергея Семака примет "Динамо" из Москвы.
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