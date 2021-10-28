Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с Лайфом заявил, что не согласен со своим коллегой из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом, который заявил, что существует стопроцентный способ защиты от коронавируса .

"Ничего стопроцентного в медицине и биологии нет, в данном случае такое заявление не соответствует реальности. Нужно было иначе: найден способ уменьшить до минимума вероятность заражения коронавирусом. Потому что есть всегда заражающая доза, которая может заразить при том уровне вакцинации и технологиями, которые отмечены этими авторами. Например, человек вдохнёт 100 микробов и не заболеет, но если вдохнет 100 тысяч микробов — заболеет", — сказал он.