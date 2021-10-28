"Только скафандр": Вирусолог поспорил с Гинцбургом о "стопроцентном" способе защиты от ковида
Он напомнил о том, что существует много факторов, которые влияют на вероятность заражения.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с Лайфом заявил, что не согласен со своим коллегой из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом, который заявил, что существует стопроцентный способ защиты от коронавируса.
"Ничего стопроцентного в медицине и биологии нет, в данном случае такое заявление не соответствует реальности. Нужно было иначе: найден способ уменьшить до минимума вероятность заражения коронавирусом. Потому что есть всегда заражающая доза, которая может заразить при том уровне вакцинации и технологиями, которые отмечены этими авторами. Например, человек вдохнёт 100 микробов и не заболеет, но если вдохнет 100 тысяч микробов — заболеет", — сказал он.
Собеседник Лайфа пояснил, что при ревакцинации действительно уменьшится вероятность заражения, однако "стопроцентную защиту обеспечивает только скафандр". При этом шансы подхватить ковид зависят от состояния человека, заражающей дозы, количества микробов, которое заражает человека, подытожил Жемчугов.
Ранее Жемчугов поддержал решение проверять на ковид пациентов с симптомами ОРВИ. Он напомнил, что причиной летальных исходов пациентов с ковидом становится в том числе несвоевременное начало лечения.
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