МИД РФ заверил в отсутствии планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии

Россия рассматривает разные сценарии по итогам переговоров с Молдавией по газовому контракту, но вредить Кишинёву в планы Москвы не входит. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях экономического форума, проходящего в Вероне.

"Переговоры идут, они либо закончатся договорённостями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договорённостями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать", — подчеркнул замминистра в беседе с РИА "Новости".