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МИД РФ заверил в отсутствии планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии

Сейчас стороны обсуждают условия нового контракта на поставку российского топлива в республику.

28 октября, 10:51
<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/GazpromNewsEn/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gazprom</a></p>

Фото © Facebook/Gazprom

Россия рассматривает разные сценарии по итогам переговоров с Молдавией по газовому контракту, но вредить Кишинёву в планы Москвы не входит. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях экономического форума, проходящего в Вероне.

"Переговоры идут, они либо закончатся договорённостями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договорённостями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать", — подчеркнул замминистра в беседе с РИА "Новости".

Сами себя высекли: Как Молдавия устроила танцы с бубном, вместо того чтобы продлить газовый контракт с Россией

Сами себя высекли: Как Молдавия устроила танцы с бубном, вместо того чтобы продлить газовый контракт с Россией

Ранее в "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в Молдавию с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. Накануне обсудили условия нового газового контракта. В российской компании не стали раскрывать подробности переговоров, отметив лишь то, что они продолжились.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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