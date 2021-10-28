МИД РФ заверил в отсутствии планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии
Сейчас стороны обсуждают условия нового контракта на поставку российского топлива в республику.
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Россия рассматривает разные сценарии по итогам переговоров с Молдавией по газовому контракту, но вредить Кишинёву в планы Москвы не входит. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях экономического форума, проходящего в Вероне.
"Переговоры идут, они либо закончатся договорённостями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договорённостями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать", — подчеркнул замминистра в беседе с РИА "Новости".
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Ранее в "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в Молдавию с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. Накануне обсудили условия нового газового контракта. В российской компании не стали раскрывать подробности переговоров, отметив лишь то, что они продолжились.
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